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11.02.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Раздали винтовки

Объявлены составы на спринты ЧМ по биатлону
Текст: Илья Соболев
Стали известны составы мужской и женской российских команд на спринтерские гонки чемпионата мира по биатлону, стартовавшего в словенской Поклюке.

У мужчин в спринте, который состоится сегодня, побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили. Напомним, максимальная квота страны на гонку составляет четыре человека, но поскольку Логинов выиграл "золото" в этой дисциплине в прошлом году, Россия смогла выставить сразу пятерых. В заявку при этом не попал Евгений Гараничев.

Фото: Reuters
Россияне провалили эстафету микст на старте ЧМ-2021 по биатлону

В состав женской команды вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич. Лариса Куклина и Татьяна Акимова старт пропустят. Отметим, что женский спринт пройдет 13 февраля.

Накануне программу ЧМ-2021 открыла смешанная эстафета. Сборная России в составе Логинова, Латыпова, Мироновой и Кайшевой финишировала лишь девятой.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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