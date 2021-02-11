Ученым не удалось объяснить одну из тайн происхождения человека

Международная группа ученых обнародовала результаты исследования, задачей которого было объединить все имеющиеся на данный момент сведения о происхождении человека и установить, где и когда появился наш вид. Однако решить эту загадку исследователям так и не удалось.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а краткий отчет о нем издал немецкий Институт истории человека имени Макса Планка в Йене. В масштабном исследовании также приняли участие эксперты из Музея естественной истории в Лондоне, Лондонского института Фрэнсиса Крика и другие.

Сообща они попытались объяснить, насколько отвечает реальности наше нынешнее понимание того, как произошел современный человек. В исследовании были проанализированы все данные, которые на сегодняшний день собраны по всему миру. Были изучены и данные о потенциальных предках Homo sapiens.

Анализ показал, что ни ископаемые находки, ни генетические данные пока не предоставили временных и географических свидетельств происхождения человека. Иными словами, даже с учетом огромного количества имеющейся у науки информации невозможно определить, в каком именно месте на Земле и в какой промежуток времени появился Homo sapiens.

При этом ученые отмечают, что обыватель уверен в обратном. Во многом этому способствуют и сами исследователи, подающие свои работы как сенсации, способные изменить представление о происхождении человека.

"Некоторые из наших предков жили группами или популяциями, которые можно идентифицировать по окаменелостям, - говорит соавтор исследования, профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории. - Однако о других известно очень мало. В течение следующего десятилетия расширение знаний о нашем сложном происхождении, вероятно, приведет к тому, что географическая направленность полевых палеоантропологических исследований расширится на регионы, которые ранее считались второстепенными для эволюции человека. Например, на Центральную и Западную Африку, Индийский субконтинент и Юго-Восточную Азию".

В новом исследовании ученые выделили три ключевые фазы происхождения современных людей, вокруг которых в последние годы и ведутся основные споры. Первая фаза - это предполагаемое отделение предков современных людей от архаичных гоминидов, которое произошло в период от одного миллиона до 300 тысяч лет назад.

На второй фазе, в период от 300 до 60 тысяч лет назад, предположительно на территории Африки сформировались некоторые базовые группы будущих людей. Третья фаза - глобальное распространение современных людей в период от 60 до 40 тысяч лет назад и их последние известные контакты с архаичными группами, такими как неандертальцы и денисовцы.

В своей работе ученые утверждают, что в настоящее время невозможно определить конкретный момент времени, когда появился наш вид. Тем более что многие известные науке анатомические и поведенческие характеристики Homo sapiens прослеживаются и в других эволюционных ветвях, которые считаются тупиковыми.

"Вопреки распространенному мнению, ни генетические свидетельства, ни окаменелости не могут помочь нам выявить конкретный момент времени и место происхождения нашего вида, - говорит соавтор исследования Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика. - Возможно, вообще не было такого отрезка времени, когда все наши предки проживали бы в одном регионе и проявляли характеристики, которые мы связываем с нашим видом. Вероятно, на данный момент было бы полезно расстаться с идеей единого места и определенного момента времени происхождения человека".

Саму историю человека авторы работы сравнивают с лоскутным одеялом. По их мнению, ключевую роль в разгадывании эволюционной загадки может сыграть выявление взаимосвязи между ныне несуществующими средами обитания и сменой "человеческих ниш". Это поможет понять, какие демографические модели лучше всего соответствуют известным генетическим и палеоантропологическим данным.