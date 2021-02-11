Около 20 госуслуг переведут на новую версию портала до конца марта

Около 20 услуг переведут на новую версию портала госуслуг до конца марта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До конца года их число превысит 100.

"До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", - сказал он ТАСС.

В апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.

Сейчас на портале более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала - 5 млн посетителей в день. Количество оказываемых услуг достигает 550 тысяч, докладывал вице-премьер в декабре президенту России Владимиру Путину. Самой популярной услугой являются выплаты на детей - почти 25 млн выполненных услуг на портале в 2020 году пришлось на них.