ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

В 2021 году спрос на нефть в мире вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки, до 98,1 млн баррелей в сутки, на 100 тыс. баррелей ниже, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в свежем февральском отчете организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В документе также снижен прогноз по добыче в США до 11,2 млн баррелей в сутки. Относительно прошлого года она упадет на 70 тыс. баррелей. Добыча нефти стран вне картеля ожидается на уровне - 63,3 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей в сутки меньше чем в январском прогнозе ОПЕК.

Одновременно с этим улучшен на 10 тыс. баррелей прогноз на 2021 год по добыче нефти в России до 10,22 млн баррелей в сутки. По сравнению с 2020 годом производство нефти упадет на 210 тыс. баррелей в сутки, что станет следствием выполнения сделки ОПЕК+. По предварительным данным картеля, добыча нефти и газового конденсата в России в январе составила - 10,29 млн баррелей в сутки. Показатель на 1,22 млн баррелей в сутки меньше, чем в январе 2020 года.

В отношении исполнения сделки ОПЕК+, в отчете сказано, что страны, входящие в картель в январе выполнили сделку на 108%. Согласно ранее достигнутым договоренностям по увеличению добычи в январе, суммарно для всех участников сделки ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки, страны картеля увеличили добычу нефти на 181 тыс. баррелей в сутки, до 25,5 млн баррелей в сутки.