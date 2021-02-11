Опубликованы задания выпускного экзамена для 11-классников

В 2020-2021 учебном году, с учетом сложившейся эпидемической ситуации, одиннадцатиклассникам предоставлена возможность выбора формы итоговой аттестации - ЕГЭ или ГВЭ, сообщает Рособрнадзор. Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы в этом году, достаточно будет получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Тем выпускникам, которые не планируют поступление в вузы, для получения аттестата нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.

"В практике Рособрнадзора принято объявлять структуру и содержание экзаменационных моделей для государственной итоговой аттестации до начала учебного года, в августе. Но так как решение о проведении ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вуз, было принято позже, экзаменационные модели ГВЭ для них сформированы на основе уже хорошо известных ученикам и учителям материалов ЕГЭ по русскому языку и базовой математике", - пояснила заместитель директора ФИПИ Ольга Котова.

"ГВЭ-аттестат" по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня. "ГВЭ-аттестат" по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом базового уровня.

Проведение основного периода ГВЭ-11 в 2021 году запланировано с 25 мая по 10 июня. Также есть два дополнительных периода: 13 июля, 17 июля и 3-17 сентября.