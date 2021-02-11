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11 февраля 2021 г.

Постановление правительства Оренбургской области от 8 февраля 2021 года № 83-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области на 2021 год"

Дата подписания 8 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области" и на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области на 2021 год:

в расчете на душу населения - 9 938 рублей;

для трудоспособного населения - 10 602 рубля;

для пенсионеров - 9 020 рублей;

для детей - 10 417 рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер



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