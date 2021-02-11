Инфекционист назвал примерные сроки отмены масочного режима в России

Специалисты отмечают, что отменять обязательный масочный режим в России еще рано. При этом ориентироваться можно на май-июнь.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, которое приводит РИА Новости, большая группа россиян еще не переболела короновирусом. Такие люди восприимчивы к нему. Между тем, как показывают исследования, на тяжесть заболевания влияет количество вируса, попадающего в организм.

Небольшая вирусная нагрузка может не вызвать заражения, но с увеличением вирусной дозы растет и риск заражения, а маска выполняет функцию защитного барьера.

"Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять", - считает Евгений Тимаков.