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11.02.2021 17:29
Рубрика: Общество

Инфекционист назвал примерные сроки отмены масочного режима в России

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты отмечают, что отменять обязательный масочный режим в России еще рано. При этом ориентироваться можно на май-июнь.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, которое приводит РИА Новости, большая группа россиян еще не переболела короновирусом. Такие люди восприимчивы к нему. Между тем, как показывают исследования, на тяжесть заболевания влияет количество вируса, попадающего в организм.

Небольшая вирусная нагрузка может не вызвать заражения, но с увеличением вирусной дозы растет и риск заражения, а маска выполняет функцию защитного барьера.

"Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять", - считает Евгений Тимаков.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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