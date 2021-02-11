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11.02.2021 13:51

Пэн Лиюань направила послание ученикам и преподавателям немецкой школы Burg-Gymnasium

9 февраля, в преддверии праздника Весны (Новый год по лунному календарю) Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, направила послание ученикам и преподавателям немецкой гимназии Burg-Gymnasium, призвав их прилагать еще большие усилия для укрепления дружбы между народами Китая и Германии, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

В письме Пэн Лиюань отметила, что внимательно посмотрела видеозапись исполнения на китайском языке китайской песни "После окончания эпидемии" четырьмя учениками школьного хора. По ее словам, ученики своей песней поддержали надежду народов всех стран и регионов мира на скорую победу над пандемией COVID-19. Она напомнила, что год назад учащиеся немецкой школы поддержали борьбу КНР с эпидемией коронавируса, исполнив песню "Пусть мир наполнится любовью" и выразив дружеские чувства по отношению к китайскому народу.

В настоящее время пандемия продолжает свирепствовать во всем мире, сказала Пэн Лиюань. "Я беспокоюсь о вашем здоровье и надеюсь, что вы и ваши родные соблюдаете все меры предосторожности для защиты от вируса － отметила супруга Си Цзиньпина. - Снег и лед растают - весна уже совсем скоро", - продолжила Пэн Лиюань. Она выразила уверенность, что народы всех стран мира, объединив усилия, непременно одержат победу над пандемией COVID-19 и пригласила учеников после нормализации эпидемической обстановки вновь посетить Китай для культурных обменов и учебы, чтобы укрепить дружбу между двумя народами, в особенности между молодежью КНР и ФРГ.

Гимназия Burg-Gymnasium расположена в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и является одной из 12 старейших государственных школ ФРГ. Курс китайского языка был введен в школе в 1994 году. В последние годы преподаватели и ученики школы несколько раз приезжали в Китай для обмена опытом и учебы.

В марте 2014 года Пэн Лиюань сопровождала Си Цзиньпина в ходе его государственного визита в Германию. Она посетила гимназию Burg-Gymnasium и присутствовала на уроке китайского языка. Затем, в октябре 2016 года в Пекине Пэн Лиюань лично встретилась с учениками и преподавателями школы, прибывшими в Китай для учебы и повышения квалификации.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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