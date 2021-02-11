Песков дал оценку российским СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критерий успешности средств массовой информации.

На брифинге для журналистов Пескова спросили, прозвучала ли на вчерашней встрече президента с главными редакторами оценка работы СМИ. О таком участники не просили, а интересовались другими вопросами, ответил он.

При этом Песков согласился ответить на просьбу выразить свое мнение о прессе. "Какие-то СМИ работают плохо, скучно, какие-то - блестяще", - сказал он. "Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос, и если эта услуга соответствует спросу, то вы успешны, а если не соответствует - не успешны", - считает пресс-секретарь президента.