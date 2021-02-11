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11.02.2021 14:24
Рубрика: Власть

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин 10 февраля побеседовал в формате видеоконференции с главными редакторами ведущих СМИ, чтобы помочь разобраться с вопросами, которые кажутся неясными. Об этом, комментируя по просьбе журналистов встречу, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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К беседе пригласили 35 главных редакторов, президент детально и исчерпывающе отвечал на все поставленные вопросы в течение долгого времени. Формат был - "без цитирования". "Такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с вопросами, которые остались неясными", - пояснил Песков. Закрытый режим таких разговоров дает возможность всем спокойно высказаться и обсуждать разные темы.

Заданной повестки не было, речь шла о самом широком круге вопросов. "Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяет редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что были приглашены главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных СМИ, интернет-СМИ, информагентств, традиционных печатных СМИ.

Такой встречи не было целый год, напомнил пресс-секретарь президента. Обилие событий в прошлом году и стремительно развивающиеся события в этом году стали "хорошей палитрой" для обсуждения, сказал он. Общее количество тем, конечно, уже накопилось для такой встречи - поэтому она состоялась, заключил Песков.

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