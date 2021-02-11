Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса

По вакцинации от COVID-19 не может быть "кнута и пряника", нужно объяснять людям, что это в их интересах, для безопасности и здоровья. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о том, сколько людей в России уже получили прививки, Песков переадресовал в штаб. Говоря о том, можно ли назвать удовлетворительными темпы вакцинации, он заметил, что увеличиваются и объемы производства, и объемы вакцин, которые каждый месяц поступают в оборот и развозятся по регионам.

"Уже массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе. Сейчас разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье", - заметил Песков.

На вопрос, нужно ли стимулировать интерес людей к прививке или же пока проблема в доступности, пресс-секретарь президента ответил, что, видимо, и то, и другое. И здесь огромная роль СМИ в том, чтобы больше людей приходило прививаться. "Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже: здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их здоровья и безопасности необходимая вакцина", - заключил он, добавив, что этим активно занимаются.