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11.02.2021 14:42
Рубрика: Власть

Песков рассказал о планах возвращения Путина к очному формату

Текст: Кира Латухина
В обозримом будущем президент Владимир Путин вернется к обычному формату работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, интересующимся возобновлением поездок "кремлевского пула", позволяющих после мероприятий пообщаться с главой государства. А пока, если Владимир Путин согласится, то после важных мероприятий будет проводить с представителями прессы телефонные брифинги.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Песков дал оценку российским СМИ

"Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы", - призвал Песков. На уточняющий вопрос, есть ли понимание, когда именно, он ответил: "Пока нет".

Пресс-секретарь президента подтвердил, что уже почти год журналисты лишены возможности прямого личного общения с Владимиром Путиным - исключением стала ежегодная пресс-конференция в декабре. В ответ на вопрос, будет ли сейчас возможность таких бесед, хотя бы несколько раз в году, он пообещал обратиться к президенту, чтобы делать телефонные брифинги после содержательных мероприятий. "Мы обязательно подумаем над этим", - заверил Песков.

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