Песков рассказал о планах возвращения Путина к очному формату

В обозримом будущем президент Владимир Путин вернется к обычному формату работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, интересующимся возобновлением поездок "кремлевского пула", позволяющих после мероприятий пообщаться с главой государства. А пока, если Владимир Путин согласится, то после важных мероприятий будет проводить с представителями прессы телефонные брифинги.

"Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы", - призвал Песков. На уточняющий вопрос, есть ли понимание, когда именно, он ответил: "Пока нет".

Пресс-секретарь президента подтвердил, что уже почти год журналисты лишены возможности прямого личного общения с Владимиром Путиным - исключением стала ежегодная пресс-конференция в декабре. В ответ на вопрос, будет ли сейчас возможность таких бесед, хотя бы несколько раз в году, он пообещал обратиться к президенту, чтобы делать телефонные брифинги после содержательных мероприятий. "Мы обязательно подумаем над этим", - заверил Песков.