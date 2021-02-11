Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой

Актриса Джоди Тёрнер-Смит, которую вы можете знать по основанному на повести Джорджа Мартина сериалу "Летящие сквозь ночь", недовольно-обиженно взирает перед собой в образе королевы Анны Болейн на первом официальном кадре из трёхсерийного психологического триллера (именно так опус позиционируется) "Анна Болейн".

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv 👑🎉 Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI — Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021

И есть отчего ей недовольно-обиженно взирать. Дело в том, что события сериала охватят последние месяцы жизни Болейн перед казнью. В течение которых женщина, согласно синопсису, будет отчаянно бороться с властью патриархата, строящего против неё козни. За будущее дочери и гендерное равенство.

Брата Анны Болейн, Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду ("Банды Лондона"); короля Генриха VIII, мужа её, - Марк Стэнли ("Убийство на ферме "Уайтхаус"); следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур, - Лола Петтикрю ("Свидание с Эмбер").

Режиссёр - Линси Миллер ("Падение в мёртвые воды"), сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер.

Производство сериала завершилось в декабре минувшего года в Йоркшире, премьера ожидается в году текущем.