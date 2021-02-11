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11.02.2021 13:50
Рубрика: Экономика

Половину рабочего времени такси в столице стоят без заказа

Текст: Ирина Огилько

По данным департамента транспорта столицы, 48 процентов рабочего времени столичные таксисты простаивают без заказа, при этом максимальная длительность простоя была зафиксирована в январе. Одним из решений этой проблемы, как считают эксперты, может стать ограничение количества такси в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал дептранса Москвы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В Москве изменились правила работы такси

Как отмечают в столичном департаменте транспорта, количество поездок на такси в Москве постоянно растет. По данным, например, на 9 февраля, на 143 тыс. поездки на такси совершено больше, чем в этот же день годом ранее.

"На один автомобиль такси приходиться в среднем 10 заказов. А за последние три месяца каждый автомобиль проводил без заказов 48 процентов рабочего времени. Это меньше чем в Нью-Йорке", - рассказал руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Как предложил директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян, одним из действенных механизмов сокращения доли времени автомобиля такси на линии без заказа может стать ограничение максимального количества транспортных средств.

"Субъекты РФ имеют право установления максимального количества автомобилей такси на своих территориях. Считаем целесообразным уполномоченному органу Москвы принять соответствующее решение, - сказал Блудян. - Это позволит повысить эффективность использования транспортных средств, увеличить сменную часовую выручку на одно транспортное средство и, как следствие, повысить уровень оплаты труда водителей".

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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