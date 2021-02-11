Новый законопроект предлагает защитить граждан от неожиданных долгов, возникших буквально у них за спиной. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс обязывают суды через портал госуслуг информировать граждан о вынесенных судебных приказах.

Судебный приказ - упрощенная процедура, позволяющая без лишних хлопот записать практически любого человека в должники. Принципиальное условие: долг должен быть реальным, и его никто не оспаривает. Однако на практике процедуру освоили мошенники и стали навешивать на граждан лишние или вообще не существующие долги.

Нередко человек узнает о своих проблемах уже после того, как с его карты списали деньги. Так не должно быть, но именно так и происходит, потому что не срабатывают механизмы уведомления.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев, в том числе в самый пик ограничительных мер, было вынесено по гражданским делам 7,4 миллиона судебных приказов. Из них 75 тысяч - о взыскании алиментов. Но в подобных делах проблем обычно нет: выписать счет на совсем непричастного к появлению детей человека невозможно.

Миллионы судебных приказов выносятся по долгам о ЖКХ, просроченным кредитам или займам, и необязательно банковским. Например, за шесть месяцев прошлого года суды вынесли 3,3 миллиона судебных приказов о взыскании с граждан долгов по коммунальным платежам. Еще почти 3,7 миллиона судебных приказов вынесено по взысканию сумм по договору займа или кредитному договору.

Если человек вовремя не заявит протест по поводу судебного приказа, тот вступит в силу и отменить его уже сложнее

Как не раз писала "РГ", упрощенную процедуру стали активно использовать мошенники. Узнают каким-то образом паспортные данные гражданина, оформляют фальшивые расписки и подают заявление в суд. Получив приказ, могут направить документы приставам. А могут и прийти сразу в банк, если знают, в каком банке у мнимного должника есть счет.

Отменить приказ очень просто: надо только заявить, что не согласен с требованиями. Для этого человеку дается несколько дней. Проблема в том, что гражданин сегодня должен быть ясновидящим, чтобы узнать о судебном приказе. Иные формы уведомления не срабатывают.

"Пропуск процессуальных сроков для обжалования судебных актов понесет возможные временные и имущественные расходы на их судебное восстановление и обжалование", - считают разработчики проекта.

Иными словами, если человек вовремя не заявит протест, приказ вступит в силу и что-то сделать будет сложно. Поэтому и предлагается уведомлять граждан через портал госуслуг.

Кстати, на портале продолжаются работы по созданию суперсервиса "Цифровое исполнительное производство". Как сообщили вчера в Счетной палате, аудиторы помогли Федеральной службе судебных приставов предотвратить нецелевое использование средств при реализации данной программы.

"В целях увеличения общей пропускной способности каналов связи на своих объектах ФССП России в октябре 2020 года заключила госконтракт с на сумму 125,665 млн рублей, - сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова. - При этом мероприятия по обеспечению функционирования ведомственной сети передачи данных не предусмотрены функционалом суперсервиса. А в паспорте федерального проекта не прописан результат, связанный с расширением каналов связи. Таким образом, правовые основания для принятия указанных расходных обязательств отсутствовали, что влекло риски нецелевого использования средств федерального бюджета в случае оплаты госконтракта".

ФССП совместно с Минцифры России по рекомендации контрольного ведомства приняли превентивные меры и внесли в паспорт проекта соответствующие изменения.