Применение ракетного оружия сирийскими Ми-25 показали на видео

Боевые вертолеты Ми-25 остаются основой ударной мощи армейской авиации сирийской армии. В социальных сетях появилось видео атаки пары "летающих танков".

Интересно, что снимал происходящее один из членов экипажа - летчик-оператор.

Винтокрылые машины, идущие над сельской местностью на небольшой высоте, обрушили на противника неуправляемые ракеты. Поразив цели, они развернулись, чтобы вернуться на базу.

"Двадцать пятые", по всей видимости, применили 80-мм НАР С-8. Их масса может доходить до 15,2 кг. Дальность полета - до 2200 метров.

Ранее активно использовались более компактные 57-мм С-5, но в настоящее время, по мнению военных экспертов, запасы этих боеприпасов уже исчерпаны.

Такие вертушки вооружены еще четырехствольными пулеметами ЯкБ-12.7, обладающими скорострельностью до 4 500 выстрелов в минуту, и противотанковыми управляемыми ракетами 9М17П комплекса "Фаланга-ПВ". Нигде кроме Сирии такие ПТУР в настоящее время уже не используются.

Также продолжается патрулирование сирийскими ВВС транспортных магистралей. Недавно снят новый ролик с участием Ми-24П. Его автор - боец правительственных сил - запечатлел низкий пролет вертолета над автомобилем.