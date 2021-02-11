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11.02.2021 14:45

ПСБ снижает ставки по ипотеке до 7,75%

ПСБ снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке и на рефинансирование ипотеки других банков.

Минимальная ставка от 7,75% годовых установлена на программу рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Размер кредита составляет до 85% от стоимости залога.

Ипотеку на вторичном рынке жилья можно оформить по ставке от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%.

"Сейчас сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад, также мы видим большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья. При этом банк предоставляет комплексный сервис - ведь людям важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки. Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса", - отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться заказом оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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