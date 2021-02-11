Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса

В ближайшее время в России должно начаться массовое производство третьей вакцины от коронавируса - "КовиВак", созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Как рассказал заместитель директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов, данный препарат отличается от существующих прививок тем, что включает целые вирусные частицы.

- Они инактивированные, то есть мертвые, и уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида, - приводит слова эксперта KP.Ru.

Чернов пояснил, что специалисты института отбирали в "красных зонах" ковидных госпиталей образцы вируса, подходящие для культивирования. Всего было собрано более 600 экземпляров, в результате основой "КовиВака" стал штамм, полученный у одного из пациентов в Коммунарке.

Препарат на основе цельного вируса, по словам разработчиков, имеет весомое преимущество - он "знакомит" с вирусом весь организм тогда как, пептидные, аденовирусные и мРНК-вакцины формируют иммунитет только к S-белку, из которого построен шип коронавируса.

- Нельзя исключить, что некие механизмы воздействия вируса на организм на сегодня еще могут быть неизвестны. Скажем, помимо S-белка только во внешних структурах вируса содержится еще 4 основных белка. А всего у него сейчас насчитывается свыше 50 различных белков. Уже есть данные, что кроме молекул определенного типа, с которым связывается S-белок для проникновения вируса в наши клетки, возбудитель ковида взаимодействует еще как минимум с тремя другими рецепторами в организме человека, - отметил ученый, добавив, что по сути, "КовиВак" имитирует естественный природный процесс во всех его гранях.