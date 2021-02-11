Бесплатные экскурсии ждут посетителей Исторического музея на выходных

Экскурсии и музейные программы можно будет посетить бесплатно 13 и 14 февраля в Государственном историческом музее. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Более того, Главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Новый выставочный зал будут работать до 21.00.

Кроме того, в Главном здании 14 февраля в 18.00 состоится концерт "Посвящение влюбленным", на котором прозвучат произведения Винченцо Беллини, Петра Чайковского и Александра Глазунова.

Подробная афиша - на сайте музея.