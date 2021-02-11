Все ближе момент, когда ситуация с коронавирусом будет окончательно стабилизирована, пока же снимаются жесткие ограничения и люди у нас получают возможность заниматься любимыми видами спорта.

13 февраля пройдет традиционная массовая лыжная гонка "Лыжня России". Мероприятие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" - самое масштабное по числу участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. Скажем, в прошлом году в лыжне приняли участие более 800 тысяч любителей спорта из 73 регионов нашей страны.

Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта - организаторы особо подчеркивают, что возрастной ценз отсутствует и ждут спортсменов от мала до велика. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

В этом году центральный старт "Лыжни России" состоится 13 февраля 2021 года в 12.00 по московскому времени на лыжной базе "Планерная" в Химках. В регионах также к соревнованиям повышенное внимание. Так, зимний праздник охватит почти всю Новосибирскую область: лыжники выйдут на старт во всех 30 муниципальных районах и трех городах - Новосибирске, Бердске и Искитиме. В гонке планируют принять участие более 14 тысяч жителей области. В свою очередь в Республике Татарстан в "Лыжне России" примут участие любители лыжных гонок из 45 муниципальных районов. По предварительным прогнозам, количество участников достигнет 200 тысяч человек.

А вот в Пермском крае в связи с эпидемиологической ситуацией гонка на лыжах пройдет в необычном, новом формате. Мероприятие началось еще 26 января и будет идти до 13 февраля. Теперь это будет не массовый забег, а каждый сможет преодолеть одну из трех дистанций на выбор - два, пять или десять километров в удобное время и в любом месте. Регистрация и подтверждение результата доступны на портале "Умный спорт". Ну а любителям спорта в Магадане повезет вдвойне. Старт состязаниям даст президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, а в числе участников магаданской лыжни - олимпийский чемпион и победитель многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" Александр Легков.