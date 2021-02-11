Движение поездов на Курском направлении и МЦД-2 восстановлено

Возобновлено движение поездов на участке Щербинка - Красный строитель Курского направления и МЦД-2. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Напомним, что ранее из-за срыва стоп-крана поезд не смог отправиться со станции Битца. Из-за этого были задержаны электрички в сторону Нахабино и на МЦД-2. На место железнодорожниками был отправлен вспомогательный локомотив, который убрал неисправную электричку с перегона и освободил путь для движения. Принимаются все меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.