На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда и электрички

Из-за неисправной электрички задерживаются поезда на МЦД-2 и поезда Курского направления. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В четверг в 7.45 на остановочном пункте Битца Курского направления и МЦД-2 по техническим причинам произошла вынужденная остановка пригородного поезда компании-перевозчика, сообщили в пресс-службе. На место отправлен вспомогательный поезд, который уберет неисправную электричку с перегона и освободит путь для движения.

В связи с инцидентом в пути задерживаются электрички МЦД-2 в сторону Нахабино. МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.