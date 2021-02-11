Юрист рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Малоимущие россияне раз в год могут претендовать на получение единовременной материальной помощи.

О возможности получения дополнительных выплат малоимущим упоминается в постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту. Как пояснил управляющий партнер юридической компании Егор Редин агентству "Прайм", человеку при этом нужно соответствовать определенным требованиям закона.

Для каждого региона сумма единовременной материальной помощи своя: она исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов. Так, например, в Брянской области такая выплата составляет 30% от разности между суммой величин прожиточного минимума и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

В Московской области на одного члена семьи можно получить не более 6000 рублей в год. В Удмуртии размер ЕМП индивидуальный - он зависит от статуса гражданина и его жизненной ситуации. Так, одинокие беременные женщины могут получить 3 000 рублей, а семья студентов при появлении ребенка - 15 000 рублей.

Самые крупные выплаты у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - порядка 50 тысяч рублей.

Существуют и основания для отказа в ее предоставлении. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе выплату не дадут, если установят нецелевое использование ранее выделенной помощи. В Челябинской области скорее всего откажут тем, кто ведет аморальный иди иждивенческий образ жизни.