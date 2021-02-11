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11.02.2021 18:34

Калужский депутат помог купить тонометры "Красному кресту"

Депутат Константин Сотсков за счет личных средств помог в приобретении 25 тонометров, фонендоскопов и нагнетательных груш для калужского городского отделения Общероссийской общественной организации "Российский красный крест".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"Константин Сотсков оказывает нам помощь на протяжении 15 лет. Сейчас мы очень нуждались в новых тонометрах и фонендоскопах. Депутат сразу же откликнулся на нашу просьбу, перечислил средства и мы приобрели все необходимое", - прокомментировала председатель калужского отделения Красного Креста Лариса Пахомова.

Фото: Калужская городская дума
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Российский Красный Крест - общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, объединяющего свыше 500 миллионов человек в 181 стране мира. Всю свою деятельность Российский Красный Крест направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.

Калужское городское отделение Общероссийской общественной организации "Российский красный крест" обслуживает до 400 больных, в отделении всего 28 сотрудников, каждый из которых обслуживает от 12 до 20 человек. Сотрудники Красного креста, как правило, посещают пациентов два раза в неделю, но при необходимости сделать инъекции, перевязки и обработку пролежней посещают больных ежедневно.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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