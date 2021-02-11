Новости

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на этапе Евротура в Швеции 19:43
В Германии и Дании предотвратили теракт и задержали трех братьев-исламистов 19:26
В Москве камеры зафиксировали более 200 водителей с телефоном за рулем 19:16
СК расследует хищение в банке "Югра" средств вкладчиков на 267 млрд рублей 19:08
В Москве создали Оперативный штаб по снегу и морозам 19:04
В Подмосковье замечены зеленые собаки 19:02
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 19:02
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 15 копеек 19:00
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ 18:37
Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников 17:56
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 17:47
Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин 17:40
Число проверок автомобилей через сайт ГИБДД в 2020-м году выросло вдвое 17:28
Акимова и Куклина не выступят в спринте на чемпионате мира по биатлону 17:20
Международный фестиваль сериалов перенесен на октябрь 17:15
СК назвал версии гибели пятерых рабочих в Подмосковье 17:14
Биометрические данные пополнят гражданством и датой рождения 17:04
Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе 16:56
Госэкспертиза одобрила создание трассы Краснодар - Крымский мост 16:52
Хуснуллин призвал разработать программу цифровизации дорожной отрасли 16:45
В Крым по программе кешбэка купили более 9,5 тысячи путевок 16:36
Европейцы увидели изъяны в политической системе США 16:14
Лукашенко объявил дату референдума по новой Конституции Беларуси 16:10
В Норвегии российские моряки пострадали в ДТП 16:00
В калининградские школы поступили сообщения о минировании 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 19:16
Рубрика: Власть

Небо сплошь в куполах

На учениях ВДВ десантировали сразу тысячу военных
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Ивановская 98-я гвардейская десантная дивизия провела первые в этом году масштабные учения. В них были задействованы солдаты и офицеры двух полков ВДВ из Костромы. А боевые действия разыгрывали в трех областях Центра России - Ивановской, Костромской и Ярославской.

К маневрам привлекли немалые силы и средства - более 1500 военнослужащих и около сотни единиц военной и специальной техники. В частности, боевые машины десанта БМД-2К-АУ, бронетранспортеры БТР-Д и БТР-ЗД, а также 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубицы Д-30.

Фото: Минобороны РФ
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео

По сценарию учений, этот ударный кулак военно-транспортная авиация перебросила на место учебных баталий. А после массового десантирования прошла отработка задач на земле. Слово "массовое" тут вполне уместно. Ведь речь идет о десантировании с высоты 600 метров более тысячи солдат и офицеров и около десятка единиц техники. Военнослужащие при этом использовали не только основной в ВДВ парашют Д-10, но и парашютную систему специального назначения "Арбалет-2".

Вообще Ивановское соединение ВДВ нередко становится своего рода "полигоном" для апробирования различных технических новинок. К примеру, 98-я дивизия первой в ВДВ получила новую автоматизированную систему управления средствами ПВО "Барнаул-Т". В нее входят уникальные модули разведки, планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации стрелка-зенитчика. Но что особенно ценно для крылатой пехоты - вся аппаратура установлена на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" и может десантироваться парашютным способом на системе "Бахча УПДС".

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ) Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
ФАС и Минэнерго приняли меры для стабилизации цен на бензин
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей