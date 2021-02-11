Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели

С пятницы по воскресенье в столице выпадет 25-30 см снега. О предварительном сценарии грядущего "погодного коллапса" рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в четверг в Москве и области была легкая прелюдия стихии. "Сейчас южный циклон находиться над Балканами и подойдет к центру нашей страны к вечеру четверга. Начнется снегопад в ночь на пятницу, а наиболее интенсивным будет днем в пятницу и в ночь на субботу. Связано это с тем, что этот циклон сложен по своей структуре, в его центре присутствует тропический и арктический воздух, такая гремучая смесь приведет к быстрому образованию снежных облаков, от чего сыпать снег будет как из ведра, - рассказала Позднякова. - За сутки 12 февраля ожидаем рекорд по количеству осадков. К слову, сейчас он составляет для 12 февраля 7 мм. Также близким к рекордным может быть количество осадков в субботу, 13 февраля. Во второй половине дня субботы снег станет тише, но полностью прекратится снегопад к воскресенью. В результате, к этому дню мы получим перевыполненную месячную норму осадков. Ведь, февраль считается одним из самых "сухих" месяцев, а норма для него составляет 36 см. Если учесть, что с начала месяца выпало 16 мм осадков, а выпадет еще около 30, то норма будет перевыполнена в половину. Во время непогоды температура воздуха будет от -12 до -14 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице все 20 градусов мороза. Я бы рекомендовала в пятницу не выезжать на автомобиле, а по возможности, ограничить передвижение по городу. На дорогах будет скользко, возможны снежные заносы, в порывах скорость ветра достигнет 17 м/с, а из-за обилия осадков порой видимость будет почти нулевая".

Как отмечает метеоролог, приближающийся снегопад может занять второе место по количеству выпавших осадков в истории метеонаблюдений в столице. Как рассказала Позднякова, пока первенство занимает снегопад, шедший с 19 по 22 февраля в 2010 году, тогда выпало 44 см снега.