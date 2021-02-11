Новости

Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 15:17
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам 15:00
С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск 15:00
Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели 14:36
ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом 14:30
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 14:29
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 14:27
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами 14:24
Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова 14:14
ФСБ задержала в Норильске пособника террористов 14:02
Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса 13:59
Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы 13:55
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 14:36
Рубрика: Общество

Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели

Текст: Ирина Огилько
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С пятницы по воскресенье в столице выпадет 25-30 см снега. О предварительном сценарии грядущего "погодного коллапса" рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
Врач объяснил, почему в холодную погоду выше риск заболеть COVID-19

По данным метеоролога, в четверг в Москве и области была легкая прелюдия стихии. "Сейчас южный циклон находиться над Балканами и подойдет к центру нашей страны к вечеру четверга. Начнется снегопад в ночь на пятницу, а наиболее интенсивным будет днем в пятницу и в ночь на субботу. Связано это с тем, что этот циклон сложен по своей структуре, в его центре присутствует тропический и арктический воздух, такая гремучая смесь приведет к быстрому образованию снежных облаков, от чего сыпать снег будет как из ведра, - рассказала Позднякова. - За сутки 12 февраля ожидаем рекорд по количеству осадков. К слову, сейчас он составляет для 12 февраля 7 мм. Также близким к рекордным может быть количество осадков в субботу, 13 февраля. Во второй половине дня субботы снег станет тише, но полностью прекратится снегопад к воскресенью. В результате, к этому дню мы получим перевыполненную месячную норму осадков. Ведь, февраль считается одним из самых "сухих" месяцев, а норма для него составляет 36 см. Если учесть, что с начала месяца выпало 16 мм осадков, а выпадет еще около 30, то норма будет перевыполнена в половину. Во время непогоды температура воздуха будет от -12 до -14 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице все 20 градусов мороза. Я бы рекомендовала в пятницу не выезжать на автомобиле, а по возможности, ограничить передвижение по городу. На дорогах будет скользко, возможны снежные заносы, в порывах скорость ветра достигнет 17 м/с, а из-за обилия осадков порой видимость будет почти нулевая".

Как отмечает метеоролог, приближающийся снегопад может занять второе место по количеству выпавших осадков в истории метеонаблюдений в столице. Как рассказала Позднякова, пока первенство занимает снегопад, шедший с 19 по 22 февраля в 2010 году, тогда выпало 44 см снега.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии