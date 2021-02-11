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11.02.2021 13:37
Рубрика: Общество

Морозы не покинут Москву на будущей неделе

Текст: Ирина Огилько

Температура воздуха ниже климатической нормы на 8-10 градусов сохранится в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва готовится к мощному снегопаду

По данным метеорологов, в понедельник и вторник днем ожидается до минус 11-16 градусов, а ночью до -23. Еще холоднее будет ночь на вторник. При этом прогнозируется переменная облачность и небольшой ветер до 8 м/с. Почти до конца недели сохранится морозная погода.

Напомним, что в ночь на пятницу снег усилится, он будет сопровождаться порывами ветра до 15-18 м/с, поднимется метель. До умеренной интенсивность снега уменьшится в ночь на воскресенье, днем он будет небольшим. Количество прогнозируемых осадков за этот период сравнимо с месячной нормой, ожидается существенный прирост снежного покрова, на дорогах снежные заносы. Максимально сугробы вырастут еще на 25-30 см.

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