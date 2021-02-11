Музей Победы открывает бесплатную "Школу вожатых"

Музей Победы объявил набор в бесплатную "Школу вожатых". Об этом сообщает пресс-служба музея.

К обучению приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Занятия в школе будут проходить два раза в неделю по вечерам (в будни и в выходные дни), некоторые дисциплины пройдут в режиме онлайн. Вести уроки будут опытные педагоги и специалисты Детского центра Музея Победы. Будущим вожатым расскажут об особенностях работы с детьми, они познакомятся с основами психологии детей разного возраста, игротехникой, конфликтологией и другими дисциплинами. Знания, полученные на курсах, пригодятся в работе и в повседневной жизни. "Наши слушатели получат сертификат, а лучших пригласим на работу в городской летний клуб для детей "Лето Побед", - рассказали в пресс-службе музея. - Работа в этом клубе может засчитываться как летняя студенческая практика".