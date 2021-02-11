Наталья Сергунина: Вдвое выросла в 2020 году финансовая поддержка резидентов московских технопарков

Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в прошлом году выросла в два раза. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она рассказала, что для высокотехнологичных компаний технопарки не только площадки, где они могут развиваться в любых направлениях - от аэрокосмических технологий и приборостроения до биомедицины и оптики. Это практически маленькие научные города. В них есть все, что нужно для разработки и производства инновационной продукции: специализированные центры по тестированию и сертификации, лаборатории, "чистые комнаты". Кроме того, резиденты получают поддержку города в виде налоговых льгот, грантов и субсидий. Общая сумма одобренных субсидий составила, по словам Сергуниной, 266 миллионов рублей.

Между тем, вдобавок к уже имеющимся в городе 37 технопаркам, в городе создаются еще пять. В конце прошлого года статус технопарка получил "Научно-исследовательский институт точных приборов" - старейшее предприятие космической отрасли. Сегодня оно входит в состав холдинга "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос".

Помимо этого, в 2020 году восемь столичных площадок попали в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр "Техноспарк", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".

Во всех столичных технопарках размещается свыше двух тысяч компаний. В них работают более 67 тысяч человек.