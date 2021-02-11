Около половины сделок в новостройках Москвы заключается с ипотекой

В Москве количество сделок на первичном рынке жилья с привлечением ипотечных средств в 2020 году выросло на четверть, если сравнивать с показателями предыдущего года. Такие данные приводит пресс-служба столичного Росреестра.

По информации ведомства, около половины всех сделок с новостройками (48%) в прошлом году были оформлены с ипотекой. Больше всего ДДУ с использованием кредитов оказалось зарегистрировано в четвертом квартале 2020-го - порядка семи тысяч сделок ежемесячно.

Напомним, льготная ипотека на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала весной прошлого года. Программа должна была завершиться 1 ноября 2020-го, но ее продлили до 1 июля 2021 года.