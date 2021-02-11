Под Тверью при пожаре в хозпостройке погибли четыре человека

В Тверской области следствие устанавливает обстоятельства гибели четырех человек при пожаре.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ночью 11 февраля при тушении пожара в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района были обнаружены тела четырех мужчин.

По факту гибели людей Осташковский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.

- На месте работают сотрудники СК РФ, МЧС и полиции. Опрашиваются очевидцы случившегося, устанавливаются личности погибших, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК Валерия Павлова.

Для выяснения точных причин пожара и гибели людей в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.