При пожаре на севере Москвы погиб один человек

На севере столицы при пожаре погиб один человек, двое пострадали, еще 25 человек спасли. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Как сообщили спасатели, утром 11 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже 14-этажного дома, расположенного по адресу: Большой Коптевский проезде, д. 8. Пожар распространился на площади более 40 кв.м.

К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. По прибытии пожарные и спасатели спасли из горящей квартиры двух человек и эвакуировали из подъезда 25 жильцов, среди них четверо - дети.

В короткие сроки пожар локализовали, затем потушили. К сожалению, не обошлось без жертв, при пожаре один человек погиб, двое пострадавших увезла бригада "скорой помощи".

Причины возникновения пожара выясняются, на месте работают оперативные группы города.