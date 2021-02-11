СК назвал версии гибели пятерых рабочих в Подмосковье

Сотрудники подмосковного ГСУ СК, ведущие расследование гибели пятерых дорожных рабочих близ Солнечногорска, назвали основные версии трагедии.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, после предварительной проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Рабочие прибыли на стройку дороги накануне трагедии и разместились в строительном вагончике. Утром в четверг один из сотрудников компании-подрядчика нашел коллег без сознания и вызвал "скорую помощь". Врачи констатировали смерть пятерых человек.

В качестве основной версии трагедии эксперты первоначально назвали отравление газом. Рабочие грелись от газовой горелки, подключенной к баллону. Но изучаются и другие возможные сценарии, добавили в СК. Так, на месте гибели людей найдены бутылки из-под алкоголя, изучается версия об отравлении спиртным.