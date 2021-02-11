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11.02.2021 19:31
Рубрика: Экономика

Встречайте на "Восточном"

Собянин: В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала
Текст: Любовь Проценко
Впервые за последние сто лет в столице скоро откроется новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования. "Восточный" станет в Москве десятым по счету вокзалом после Ярославского, Ленинградского, Казанского, Белорусского, Рижского, Ленинградского, Павелецкого, Киевского, Савеловского и Курского.

Как выяснилось сегодня во время осмотра хода строительства мэром Москвы Сергеем Собяниным, ввод "Восточного" запланирован к 1 мая. Первых же пассажиров, как сообщил главе города замгенерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони, он примет 29 мая. С этого момента все, кто едет в столицу "Ласточками" и "Стрижами" из Нижнего Новгорода и Иванова, а также транзитными поездами из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Белгород, Волгоград и других городов, могут не тратить время на поездку в центр Москвы, а выйти гораздо раньше, на "Восточном".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Новый вокзал, который станет частью транспортного узла "Черкизово", возьмет на себя 27 пар поездов дальнего следования, которые раньше принимал Курский вокзал. Это позволит гостям столицы существенно сэкономить время на дорогу. Ведь сейчас 80 процентов приехавших, когда доберутся до центра, вынуждены возвращаться обратно, в окраинные районы столицы. На новом же вокзале предусмотрены удобные пересадки практически на все виды транспорта: МЦК, МЦД, метро, железные дороги и даже на аэроэкспрессы. "Это такой комплексный большой проект, который окажет заметное влияние на транспортную ситуацию не только в этом районе, но и в целом по Москве", - сказал Сергей Собянин.

У "Восточного" будет два выхода - к станции подземки "Черкизовская" и стадиону "РЖД Арена", а также в сторону Амурской улицы. Пересадка на метро и МЦК организована по принципу "сухие ноги": прошел за считанные минуты по пешеходному надземному переходу, и ты у станции подземки или наземного метро. А МЦК быстренько домчит отсюда до трех аэропортов. Доехав за 29 минут до станции "Верхние Котлы", можно отправиться на аэроэкспресс в Домодедово, за 18 минут добраться до "Окружной" и оттуда в "Шереметьево", а за 10 минут - до станции "Андроновка", откуда идут поезда в аэропорт "Жуковский". Когда же запустят МЦД-4, то с МЦК можно будет сделать пересадку и на аэроэкспрессы, следующие во Внуково.

Пуск нового вокзала увеличит пропускную способность железной дороги на участке Москва- Каланчевская - Москва-пассажирская - Курская, по которому позже пойдут составы МЦД-4. Разгрузятся и станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а так же "Чкаловской" Люблинско-Дмитровской линии.

На МЦД-2 откроют три новых вокзала

Комфорт же на новом вокзале - европейского уровня. Зал ожидания для пассажиров на 200 мест с USB-зарядками, зал приема делегаций, бизнес-зал, автоматические камеры хранения, фуд-корт, комнаты матери и ребенка. Четыре эскалатора и три лифта сделают удобным пользование вокзалом и для маломобильных пассажиров. На прилегающей территории разместятся остановки для общественного транспорта и каршеринга, такси, зона быстрой высадки пассажиров по принципу "поцелуй и поезжай".

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