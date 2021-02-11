В видеоролике, опубликованном на его сайте, говорится о создании в городе Единой цифровой платформы. В ее основу лег лабораторный сервис, объединивший городские и частные медучреждения. За счет этого появилась база пациентов с подтвержденным COVID-19. Ковидные госпитали, отмечается в сюжете, работают в цифровом формате - без бумажного документооборота. На базе платформы, кстати, запущен HUB - сервис автоматического анализа рентгенологических исследований, который работает на основе технологий искусственного интеллекта. Проанализировать КТ-снимки с его помощью или запросить консультацию у московских специалистов могут врачи из любого региона России. К сервису подключились уже 120 медицинских организаций, сообщил вчера журналистам директор Центра диагностики и телемедицины Москвы Сергей Морозов.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции ускорила переход к сервисам искусственного интеллекта и телемедицине. Новые технологии, подчеркнул он, помогли врачам точнее диагностировать ковид и определять тактику лечения. В частности, в Москве с недавних пор функционирует КТ-калькулятор. С его помощью медики могут проанализировать состояние больного без компьютерной томографии на основе анализа крови и насыщенности ее кислородом. Сопоставив данные с КТ-снимками больных с ковидной пневмонией, нейронная сеть дает прогноз о дальнейшем развитии болезни. Отсюда выстраивается и сценарий лечения. Сервисом уже воспользовались несколько тысяч врачей из 70 регионов страны.

Теперь медики могут попробовать еще одну платформу - HUB. По словам врача-рентгенолога Натальи Ледиховой, после регистрации в сервисе, указания пола, возраста и симптомов можно загрузить рентгенологическое исследование, чтобы его обработал искусственный интеллект. Анализ данных занимает от одной до пятнадцати минут.

Как рассказала Ледихова, треть врачей, участвовавших в тестировании сервиса, заявили, что расшифровка снимка с помощью искусственного интеллекта занимала в среднем семь минут. Алгоритмы сервиса изучают снимки и ищут признаки коронавирусной пневмонии, попутно оценивая степень поражения легких по шкале от одного до четырех. Зеленым цветом отмечаются здоровые участки, а пораженные - жёлтым, объясняет врач-рентгенолог Ирина Гончарова.

Пользователи HUB, по словам разработчиков, во избежание перегрузки системы могут загружать пять исследований в день. В дальнейшем, с развитием сервиса, лимит будет постепенно увеличиваться. Обещают создатели и расширить перечень исследований.