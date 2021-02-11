Новая железнодорожная ветка появится в центре Москвы прямо над Третьим транспортным кольцом. Как объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, линия свяжет Смоленское и Курское направления. Это решит две задачи: создаст новые удобные пересадки в центре и даст опорный пункт для запуска МЦД-4.

В общей сложности протяженность связки двух железнодорожных направлений в районе "Москвы-Сити" составит 4 км. На первом этапе построят станции Кутузовская, Камушки, Поклонная гора. А в перспективе еще - и Ермакову Рощу. Именно ее включат в состав МЦД-4. Этот диаметр появится только в 2024-м, а соединительную ветку хотят сдать уже к концу следующего года. Почему?

"Новые станции будут удобно соединены с подземкой и МЦК", - объясняет Андрей Бочкарев. Например, со станций Кутузовская и Поклонная гора можно будет добраться до метро "Кутузовская" и "Международная". Переходы будут крытыми, что обеспечит защиту от дождя и снега. Ключевые объекты на этой соединительной ветке - мост через Москву-реку и эстакада над ТТК. На такие сложные инженерные ухищрения пришлось идти, потому что район "Москва-Сити" хоть и является центральным, одновременно считается проблемным с точки зрения инфраструктуры. Сама соединительная ветка планировалась очень давно, но ныне оказалась зажата в небольшом пространстве между развязками дублеров Кутузовского проспекта и действующей трассой МЦК.

В итоге, чтобы соединить Смоленское и Киевское направления, решили строить 3-тонный мост через главную городскую реку. "По конструкции новый мост повторяет Дорогомиловский, по которому курсируют "Ласточки" МЦК, - уточнил начальник МЖД Михаил Глазков. - Единый облик искусственных сооружений позволит гармонично влиться в архитектуру столицы". Еще один знаковый объект соединительной ветки - эстакада над ТТК высотой 30 м. Такого сооружения в Москве еще не строили: на столичной "железке" оно станет одновременно и самым высоким, и самым протяженным в своем роде - более 2 км. И что еще более удивительно: именно на этой эстакаде построят остановочный пункт Камушки. Как уточняют в МЖД, поезда к Камушкам подъедут к двум платформам. Соответственно и вестибюлей построят тоже два - северный и южный. По крытому переходу проезжающие с Камушек за считаные минуты попадут либо на МЦК "Деловой центр", либо на станцию МЦД-1 Тестовская.