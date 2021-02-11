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11.02.2021 11:33
Рубрика: Спорт

В "Лыжне России" примут участие более 1,5 миллиона человек

Текст: Максим Домчев
В традиционной "Лыжне России" в 2021 году примут участие более полутора миллионов человек.
Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости
Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции. "Лыжня России" состоится в субботу, 13 февраля, а центральной площадкой станет олимпийский центр "Планерная" в Московской области.

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007109440357
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"Лыжня России" пройдет в 39-й раз, это уважение к традициям, культуре, это самое массовое зимнее мероприятие во всем мире. Планируется, что на старт выйдут более 1,5 млн любителей зимнего спорта в 72 регионах. Гидрометцентр чуть нас пугает погодой, но истинным любителям спорта такие вещи не страшны. Но где будет ниже -25 градусов, будем советовать главам регионов перенести гонки на более поздний срок", - приводит ТАСС слова главы ведомства.

Олег Матыцин поблагодарил руководителей субъектов РФ, а также руководителей спортивных федераций. "Все выйдут на старт и покажут, что спорт - норма жизни, спорт - символ преодоления и возрождения", - отметил он.

По словам министра спорта РФ, несмотря на непростой период, вызванный пандемией коронавируса, спортивная жизнь в стране не остановилась.

В Красноярске гонка будет посвящена врачам, которые в это непростое время каждый день совершают подвиг, спасая жизни пациентов. Одна из дистанций в Новосибирске составит 2023 метра. Через два года этот город примет матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, и местные власти решили таким образом поддержать проведение этого турнира.

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