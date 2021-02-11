В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии

В Москве начали тестировать возможность внедрения технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Проект реализуется на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Сейчас эксперимент проводится на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Нейронная сеть будет выполнять роль "цифрового помощника" врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить особое внимание. В ходе тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования", - рассказала заммэра.

Алгоритмы искусственного интеллекта учатся на тысячах специально размеченных специалистами эндоскопических исследований - это обезличенные фото- и видеоизображения. Система изучает изображение, полученное с помощью эндоскопа, и в режиме реального времени выделяет патологические находки, акцентируя на них внимание врача-эндоскописта. Это также полезно молодым докторам для усвоения нового опыта в эндоскопических исследованиях. Важно отметить, что окончательное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения после исследования принимает врач. Если он не согласен с каким-то из предположений искусственного интеллекта, то не принимает его и делает свое заключение. Задача искусственного интеллекта - облегчить работу врача и обратить его внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора.

Эндоскопическое отделение Боткинской больницы является одним из самых мощных подразделений плановой и неотложной эндоскопической помощи в России. Отделение оснащено современным эндоскопическим оборудованием последних моделей. Исследования проводят с использованием видеосистем с возможностью фиксации изображения и обследования слизистой оболочки, что позволяет диагностировать патологические изменения на самой ранней стадии развития болезни. Ежегодно в отделении выполняется более 22 тысяч диагностических и оперативных эндоскопических вмешательств.