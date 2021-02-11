Новости

Постпред РФ при ЕС назвал "трудными" переговоры Борреля в Москве 10:38
В каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы 10:38
В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника 10:34
Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца 10:28
Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля 10:25
В Подмосковье погибли пятеро дорожных рабочих 10:15
Жительницу Приморья оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации 10:14
Глава Ставрополья: Подмена тел младенцев на кукол оказалась выдумкой 10:14
При пожаре на севере Москвы погиб один человек 10:13
В Москве выведут из работы с коронавирусом около 4,7 тысячи коек 10:06
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех 10:03
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке 09:59
В квартире умершего петербуржца нашли арсенал оружия 09:55
В ВОЗ призвали внимательно следить за новыми штаммами коронавируса 09:48
В столичном регионе в четверг сохранится морозная погода 09:44
Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны 09:42
В Финляндии остро не хватает медсестер из-за реформы домов престарелых 09:41
Самолет из Сочи задержали на восемь часов из-за столкновения с птицей 09:30
Движение поездов на Курском направлении и МЦД-2 восстановлено 09:24
Заявку на госуслугу можно будет заполнить, отвечая на вопросы 09:21
В Подмосковье обнаружили подпольный арсенал 09:20
В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии 09:10
В России запустят тематические приложения для госуслуг 08:58
На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда и электрички 08:54
Панарин получил травму в матче против "Бостона" 08:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 09:10
Рубрика: Общество

В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии

Текст: Любовь Проценко

В Москве начали тестировать возможность внедрения технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Проект реализуется на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года

"Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Сейчас эксперимент проводится на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Нейронная сеть будет выполнять роль "цифрового помощника" врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить особое внимание. В ходе тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования", - рассказала заммэра.

Алгоритмы искусственного интеллекта учатся на тысячах специально размеченных специалистами эндоскопических исследований - это обезличенные фото- и видеоизображения. Система изучает изображение, полученное с помощью эндоскопа, и в режиме реального времени выделяет патологические находки, акцентируя на них внимание врача-эндоскописта. Это также полезно молодым докторам для усвоения нового опыта в эндоскопических исследованиях. Важно отметить, что окончательное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения после исследования принимает врач. Если он не согласен с каким-то из предположений искусственного интеллекта, то не принимает его и делает свое заключение. Задача искусственного интеллекта - облегчить работу врача и обратить его внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора.

Эндоскопическое отделение Боткинской больницы является одним из самых мощных подразделений плановой и неотложной эндоскопической помощи в России. Отделение оснащено современным эндоскопическим оборудованием последних моделей. Исследования проводят с использованием видеосистем с возможностью фиксации изображения и обследования слизистой оболочки, что позволяет диагностировать патологические изменения на самой ранней стадии развития болезни. Ежегодно в отделении выполняется более 22 тысяч диагностических и оперативных эндоскопических вмешательств.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии