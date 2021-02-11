В Москве из ячеек разных банков пропало более 200 миллионов рублей

В столице зафиксирована массовая кража денег и ценностей из банковских ячеек. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителей ГУ МВД, в общей сложности из разных депозитариев пропало более 200 миллионов рублей.

Сначала о краже заявил клиент банка на улице Климашкина. Из охраняемой ячейки, которую он арендовал, пропало 142 миллиона. Позднее на кражи пожаловались и другие клиенты того же банка: кто-то вынес их ценности и деньги на сумму более 6 миллионов рублей и 183 тысяч долларов.

Аналогичное сообщение поступило и от арендатора индивидуального сейфа в банке на улице Пришвина. Оттуда исчезло более 55 миллионов рублей. Полиция ищет преступников, выясняются все обстоятельства краж.