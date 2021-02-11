Год назад столица начала внедрять программу по раздельному сбору отходов. Скептики уверяли, что москвичи не готовы к таким глобальным переменам. И вот стали известны итоги. О них рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

- Мы выбрали наиболее оптимальную систему сбора: в один бак жители складируют все годное для переработки, во второй - остальные бытовые отходы, - рассказал Петр Бирюков. - Это позволило экономно и быстро поменять логистику и скорректировать процесс накопления и вывоза отходов. Если бы под каждый вид вторсырья поставили свой бак, пришлось бы задействовать дополнительные территории дворов и тем самым уменьшить спортивные и детские площадки, проезды и другую территорию. Мы не стали увеличивать количество контейнерных площадок, их осталось 23 тысячи. Прежним осталось и количество баков - более 60 тысяч, но часть из них стала использоваться под сбор вторсырья. А около тысячи мусоровозов разделили для вывоза двух видов отходов.

Созданная система работает без сбоев, даже во время вводимых в 2020 году ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. Более того, за первый год работы программы собрали более 855 тысяч тонн, или в 1,5 раза больше вторсырья, чем в 2019 году.

В столице не планируют вводить штраф за неправильно выброшенный мусор

"Москвичи готовы сортировать мусор. Мы не планируем вводить дополнительные меры стимулирования в виде штрафов или поощрения для горожан. Переход на сортировку отходов - гражданская позиция каждого москвича, - рассказал Бирюков. - Но если бутылка из-под воды попала не в тот контейнер, специалисты на одной из 13 сортировочных площадок заметят это и исправят ошибку".