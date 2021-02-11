В Москве открыли копию Храма Василия Блаженного, которому в этом году 460 лет

Покровскому собору на Красной площади в Москве - его с давних пор чаще называют Храмом Василия Блаженного - в этом году исполняется 460 лет. Сегодня возле собора открыли тактильную металлическую копию - для незрячих людей.

Храм Василия Блаженного люди, у которых есть проблемы со зрением, могут теперь "увидеть наощупь". Металлическую модель поставили за памятником Минину и Пожарскому, у входа в собор. А внутри разместили разборную модель из пластика - по ней храм можно изучить в деталях.

Удивительно, как он вообще дошел до нас? Как стоит почти пять веков на Красной площади? Верхние торговые ряды в XIX веке разобрали и построили новые - они больше известны как ГУМ. Ранее на месте здания Земского приказа появился Исторический музей. Кстати, "в техзадании", как теперь бы сказали, особо прописывалось, что Исторический музей должен "гармонично вписываться в ансамбль Красной площади и рифмоваться с Покровским собором". Архитекторы Владимир Шервуд (англичанин по происхождению) и Анатолий Семенов с задачей великолепно справились.

После революции много утрат понес Кремль, памятник Минину и Пожарскому передвинули от ГУМа к Храму Василия Блаженного, а жилую застройку, примыкавшую к нему со стороны Москвы-реки, Зарядья, снесли.

И сам храм могли разрушить. По неподтвержденной информации, в 1936 году реставратору Петру Барановскому предписали сделать обмеры собора (он после революции стал музеем) - так обычно делали перед сносом памятников. Барановский отказался это делать, будто бы объявив, что если дойдет до сноса, он покончит с собой.

Храм Василия Блаженного и сейчас музей. Правда, по воскресеньям сюда можно прийти на службу (если не перекрыта Красная площадь), она совершается в приделе Василия Блаженного - одного из самых почитаемых московских святых.

Всего же этих приделов (церквей) - 11. С улицы мы различаем их по разноцветным куполам, но немногие бывали внутри храма, под этими невероятными маковками.

Только внутри становится понятно, что храм не такой большой, как может показаться. Но при этом здесь можно ходить весь день, глядя на иконы, удивляясь причудливости ходов, продухов, лестниц, арок, росписи и кирпичной кладки.

И все это несмотря на холод - в стенах храма немногим теплее, чем на улице. Такая температура поддерживается здесь специально для сохранения росписи и икон.

Исторический музей, ГУМ и даже мавзолей остаются самыми посещаемыми местами на Красной площади. Храмом Василия Блаженного - так повелось - все привыкли любоваться с площади. Но внутри он такой же причудливый и удивительный, как и снаружи. В этом можно убедиться, купив билет в кассе у входа, либо посетив воскресную службу (правда, в таком случае можно побывать только в одном приделе).

29 июня храму исполнится 460 лет. Точную дату постройки установили лишь в конце 1950-х - когда реставрировали шатер Покровского храма, главка которого возвышается над остальными...