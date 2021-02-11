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11.02.2021 15:26
Рубрика: Общество

В Москве робот-курьер начал доставлять еду в дома

Текст: Сергей Бабкин

Робот-курьер "Яндекса" начал доставлять заказы в жилые дома, сообщили в пресс-службе компании.

Как искусственный интеллект изменит повседневную жизнь

Аппарат начал работать в месте с обычными курьерами "Яндекс. Лавки", но он абсолютно автономен. Пока робот развозит заказы только в дома на Ходынском поле. Ранее электронный доставщик возил заказы только в жилые дома в Иннополисе.

Отметим, что "Яндекс" давно начал широкое тестирование своего робота-курьера. Первоначально ему доверяли доставку бумаг, теперь он возит и еду. В процессе совершенствования робот получил более вместительный отсек для заказа, а также увеличил время автономной работы до 10 часов на одном заряде. Причем крышка робота открывается автоматически при нажатии кнопки в приложении.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее

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