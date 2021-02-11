В Москве создали Оперативный штаб по снегу и морозам

В Москве создан Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов. Его возглавил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В соответствии с прогнозом погоды, в ближайшие часы в столице ожидается снегопад, который продлится несколько дней. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 м/с, температурой воздуха -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов.

Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега - 25-35 см.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.

После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

"Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Петр Бирюков.

Заместитель Мэра сообщил, что в столице сохраняются низкие температуры, поэтому под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города.

"На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - отметил Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

В связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.