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Рубрика: Происшествия

Дальше - меньше

Число погибших в ДТП за 10 лет упало вдвое
Текст: Александр Мелешенко
В Москве за 10 лет более чем вдвое сократилось число погибших в ДТП - если в 2010 году на дорогах погибли 763 человека, то в прошлом году - 370. При этом количество автомобилей за это время ощутимо выросло - примерно на 1,5 миллиона. Почему же упала смертность? И реально ли свести ее к нулю к 2030 году, как заявили в столичном департаменте транспорта?

В пресс-службе ведомства рассказали: "Сейчас Москва - самый безопасный город в России. План президента к 2024 году - не больше 4 погибших на 100 тысяч населения - столица выполнила в прошлом году. Показатель 2,9 - такой же, как у ведущих мировых городов". В ЦОДД добавляют, что за 10 лет сократилось и количество автоаварий с пострадавшими - с 11,7 тысячи до 7,9. А раненых в ДТП в прошлом году было на 34% меньше, чем в 2010-м - 8,9 тысячи против 13,6. 2020 год брать в расчет не совсем корректно из-за пандемии, но на самом деле смертность на дорогах снижалась на протяжении десятилетия. К тому же в 2020-м одни отказались от машин и перешли на удаленку, но другие пересели с общественного транспорта на личные авто и каршеринг.

Фото: istock
Какое приложение выбрать для оформления ДТП

В дептрансе говорят, что добиться улучшения ситуации за удалось за счет многих факторов - реконструкции улиц и магистралей, изменения схем дорожного движения, модернизации пешеходных переходов и т.д. Работать над достижением нулевой смертности в ведомстве намерены этими же методами - уже сейчас камеры, к примеру, учатся вычислять все больше нарушений. Недавно восемь камер в столице начали штрафовать за езду с непристегнутым ремнем - только за январь они зафиксировали более 4,2 тысячи таких случаев.

Сейчас столица - самый безопасный город в России

Решать проблему аварийности обещают и точечно. Больше всего аварий с пострадавшими в Москве традиционно происходит на МКАД - в прошлом году там их зафиксировали 670. Получается почти по две аварии в день, не считая мелких ДТП, в которых страдает только железо. Делать МКАД безопаснее власти намерены с помощью комплекса мер - для этого разработана программа, стартующая уже в этом году.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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