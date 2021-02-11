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11.02.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье обнаружили подпольный арсенал

Текст: Михаил Фалалеев

Арсенал оружия нашли в результате семейного скандала. Жительница Солнечногорска пожаловалась полиции на угрозы мужа физической расправой. В ходе беседы мужчина сообщил сотрудникам полиции, что его пасынок хранит в квартире оружие. При обследовании жилища следственно-оперативной группой обнаружено и изъято 12 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, револьвером и автоматом, различные составные части оружия и более 150 тысяч патронов различного калибра.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "РГ", что по подозрению в незаконном хранении оружия задержан сын заявительницы. В его квартире в Зеленограде обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом ТТ, магазины и патроны к нему.

Правонарушитель сообщил, что занимался коллекционированием оружия.

По результатам исследования установлено, что часть изъятых боеприпасов признаны пригодными для стрельбы. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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