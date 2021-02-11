В Подмосковье замечены зеленые собаки

В Московской области замечены собаки зеленого цвета.

Как сообщил один из Telegram-каналов, псов необычной масти заметили очевидцы в поселке Цемзавода в Подольске. В то же время в местных пабликах "ВК" говорится, что популяция зеленых собак живет в поселке еще с января.

Местные жители в поисках происхождения зеленых собак дошли до одного из строений, где живут псы. Там нашли пакет с порошком синтетического красителя, который известен как бриллиантовый зеленый. Его раствор все прекрасно знают как "зеленка". Вероятнее всего, собаки нашли пакет с сухим веществом, разорвали его и очень быстро сменили масть.