Власти Подмосковья увеличат объемы вакцинации от коронавируса

В этом месяце число вакцинированных от коронавируса в Московской области достигнет 200 тысяч человек. Об этом в эфире "России-1" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что отношение к вакцинации у населения улучшается. "Сегодня у нас очень хороший поток записи и на порталах, и в стационарах, и в поликлиниках​​​", - подчеркнул Андрей Воробьев.

Соответственно объемы вакцинации продолжат наращивать. В ближайшее время количество местных жителей, прошедших иммунизацию, приблизится к четверти миллиона.