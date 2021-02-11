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11.02.2021 22:19
Рубрика: Власть

Власти Подмосковья увеличат объемы вакцинации от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

В этом месяце число вакцинированных от коронавируса в Московской области достигнет 200 тысяч человек. Об этом в эфире "России-1" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Глава региона отметил, что отношение к вакцинации у населения улучшается. "Сегодня у нас очень хороший поток записи и на порталах, и в стационарах, и в поликлиниках​​​", - подчеркнул Андрей Воробьев.

Соответственно объемы вакцинации продолжат наращивать. В ближайшее время количество местных жителей, прошедших иммунизацию, приблизится к четверти миллиона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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