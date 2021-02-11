За счет чего дорожная смертность в Москве упала вдвое

В Москве за последние 10 лет более чем вдвое сократилось число погибших в ДТП: если в 2010 году на дорогах погибли 763 человека, то в прошлом году только 370. При этом и население столицы, и количество автомобилей за тот же срок ощутимо выросли - последних стало примерно на 1,5 миллиона больше. Почему же упала смертность? И как столица собирается за ближайшие десять лет свести ее к нулю?

Об этой цели - прийти к нулевой дорожной смертности к 2030 году - заявили в столичном департаменте транспорта. Там считают, что это вполне возможно. "Сейчас Москва - самый безопасный город в России. План президента к 2024 г. - не больше 4 погибших на 100 тысяч населения - столица выполнила еще в прошлом году. Показатель 2,9 - такой же, как у ведущих мировых городов", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В Центре обеспечения дорожного движения добавляют, что за 10 лет москвичи не только стали меньше гибнуть на дорогах. За этот же срок на треть сократилось количество автоаварий с пострадавшими - с 11,7 тысячи до 7,9. А раненых в ДТП в прошлом году было на 34% меньше, чем в 2010-м - 8,9 тысячи против 13,6. Можно сказать, что 2020 год брать в расчет не совсем корректно из-за пандемии, но на самом деле смертность на дорогах снижалась на протяжении всего десятилетия. К тому же в 2020 г. одни отказались от машин и перешли на удаленку, но другие пересели с общественного транспорта на личные авто и каршеринг, так что глобально ситуация не изменилась.

В дептрансе говорят, что добиться улучшения ситуации за 10 лет удалось за счет многих факторов - реконструкции улиц и магистралей, изменения схем дорожного движения, модернизации пешеходных переходов, замены светофоров, развития системы фотовидеофиксации и т.д. Работать над достижением нулевой смертности в ведомстве намерены этими же методами - уже сейчас камеры, к примеру, учатся вычислять все больше нарушений. Недавно восемь камер в столице начали штрафовать за езду с непристегнутым ремнем - только за январь они зафиксировали более 4,2 тысячи таких случаев. "Это очень много - больше населения Фолклендских островов, - сетуют в дептрансе. - Использовать ремень безопасности - обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях и на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади".

Решать проблему аварийности обещают и точечно, в конкретных местах. Например, больше всего аварий с пострадавшими в Москве традиционно происходит на МКАД - в прошлом году там их зафиксировали 670. В среднем получается почти по две аварии каждый день, не считая мелких ДТП, в которых страдает только "железо". На втором месте по аварийности, для сравнения, Третье транспортное кольцо - но там за год было только 156 аварий с ранеными. Делать МКАД безопаснее власти намерены с помощью комплекса мер. Для этого разработана специальная программа, реализация которой начинается в этом году. На дороге будут ставить дополнительное освещение, появится новая система навигации, аварийные карманы, новые камеры и другие новшества. Уже сейчас информационные табло на кольцевой дороге призывают автомобилистов в случае мелких столкновений съезжать на обочину и заниматься оформлением аварии там - остановки в полосах движения выступают одной из распространенных причин серьезных ДТП на магистрали.