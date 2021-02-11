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11.02.2021 20:31
Рубрика: Общество

Сагаалган гуляет

К буддистскому Новому году запустили первый зимний чартер в Бурятию
Текст: Юлия Гарднер (Улан-Удэ) , Татьяна Дмитракова (Чита)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
В пятницу в Бурятии, Забайкалье, Калмыкии, на Алтае начинается буддистский Новый год - Сагаалган. Справляют Сагаалган целый месяц. Это время для почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. К его наступлению даже приурочили первую зимнюю чартерную программу в Бурятию. Первые туристы из Москвы, которые уже прибыли в регион, смогут познакомиться со множеством обрядов и встретиться с бурятским Дедом Морозом Сагаан Убгэном.
Сагаалган буддисты будут праздновать целый месяц. Фото: РИА Новости Сагаалган буддисты будут праздновать целый месяц. Фото: РИА Новости
Сагаалган буддисты будут праздновать целый месяц. Фото: РИА Новости

Первое утро наступившего года по традиции началось с торжественных молебнов в дацанах. Во время них молящиеся призывают удачу и благоденствие, а затем окропляют землю молоком за здравие всех живущих на земле. В новый год у буддистов вообще принято есть белую пищу, так как этот цвет символизирует благополучие, чистоту помыслов и процветание. Кстати, на этот раз Сагаалган проходит со всеми мерами предосторожности - гости массовых мероприятий должны соблюдать дистанцию и масочный режим. Всем также рекомендовано по возможности молиться дома.

Фото: Пресс-служба министерства туризма Бурятии
В Бурятию на Сагаалган приедет Дед Мороз из Великого Устюга

- Во время молебна можно мысленно подумать, что все негативное сгорает в огне, остается в прошлом году, и надо чистым переходить в год следующий. Нет греха молиться на расстоянии, личное присутствие необязательно. В связи со сложившейся ситуацией просим остаться дома, - призвал ранее Тубдэн-лама.

По словам главы республики Алексея Цыденова, основные направления экскурсионных туров таковы:

- Первое: гости посещают Иволгинский дацан, где находится мировая реликвия - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Второе: у нас одна из самых больших в мире общин старообрядцев, где их культура сохранилась в исконном виде, как 400 лет назад. Третье: в республике есть места с интереснейшей историей - городище гуннов 2500-летней давности, 33-метровый Будда, Посольский монастырь. Четвертое: наш Центр восточной медицины - единственное в России государственное лечебное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины, и он работает в рамках системы ОМС. И это все - помимо гордости всей России - Байкала.

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