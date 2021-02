Как пережили самый тяжелый период пандемии дальневосточные отельеры

В прошлом году с началом коронавирусной инфекции гостиничный бизнес в ДФО испытал такой же шок, что и туротрасль в целом. Очень быстро исчез поток иностранных туристов, снизилось количество приезжающих из других регионов страны - как на отдых, так и с деловыми целями. Как выживали отели в этих условиях, выясняли коррес­понденты "РГ".

Все плохое закончится

В Приморье выход из глубокого кризиса начался в июле 2020 года, с возобновлением авиасообщения и ослаблением режима самоизоляции. Однако принимать гостей разрешалось только тем отелям, которые воспользовались предложением местных властей и в период вынужденного простоя весной 2020 года прошли обязательную классификацию мест размещения.

- К середине июля обзавелись категорией 94 гостиницы в 15 муниципальных образованиях Приморского края, - отчитывался глава агентства по туризму Владимир Щур.

Около 90 процентов баз отдыха получили тогда статус "без звезд". При этом, по данным центра "Мой бизнес", большая часть гостиниц и хостелов, прошедших классификацию в 2020 году, находится на юге Приморья - во Владивостоке и Находке, куда туристы приезжают для пляжного отдыха. Вот, собственно, август минувшего года и был для владельцев средств размещения на морском побережье звездным часом во время пандемии: несмотря на потенциальную опасность подхватить COVID-19 приморцы и жители других регионов не отказались от традиционного отдыха в Хасанском районе. Именно минувшим летом туроператоры заговорили о заметном количестве россиян, приехавших в край из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

- Август был очень насыщенный в этом году по сравнению с концом лета 2019-го. Количество туристов в некоторых местах выросло кратно. Наша база в основном принимает гостей из Хабаровского края. Но этот сезон помог "прирастить" аудиторию из Владивостока, Уссурийска и отдаленных районов Приморского края. Примерно 60 процентов постояльцев у нас было из Хабаровского края и 40 - из Приморья, - поделился директор базы отдыха "Океан" Платон Диденко.

Что касается гостиниц в городах региона, то ситуация в них принципиально иная.

- Турбизнес активно поработал в летние месяцы. У баз отдыха была неплохая загрузка, особенно у топовых, с хорошей инфраструктурой. Если мы говорим об отелях, которые находятся городах, то их загрузка сейчас составляет 15-20 процентов - колоссально мало, - считает заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

О закрытии в последний год какой-либо крупной гостиницы в Приморье слышно не было, но во многих сократили персонал. Так пытается остаться на плаву пятизвездный "ЛОТТЕ отель Владивосток". Здесь продлен режим неполной рабочей недели. И уже скоро десять месяцев как не работает фитнес-центр.

Но отельеры все-таки надеются, что с окончанием пандемии наладится их бизнес. Заходит в край японский гостиничный оператор Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd, который будет управлять достраиваемым объектом на Корабельной набережной Владивостока. Считается, что отель откроется осенью. Совсем недавно стало известно, что на приморском рынке гостиничных услуг в этом году появится еще одна транснациональная сеть отелей - Accor New East Europe, головной офис которой находится во Франции. Сейчас компания ведет переговоры по трем проектам в области гостиничного бизнеса в Приморье.

- Ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты, и мы хотим встретить наших гостей в максимальной готовности к работе. Более того, мы прикладываем все усилия к повышению качества туристических услуг в Приморье, - рассчитывает на скорые лучшие времена Константин Шестаков.

Замена Таиланду

Тяжело пришлось во время пандемии и хабаровскому гостиничному бизнесу. Самым сложным называют период с марта по июнь прошлого года, когда туристов практически не было, а необходимость ежемесячных платежей, например, за коммунальные услуги, осталась.

- Многие почему-то до сих пор думают, что гостиницам было запрещено работать в период локдауна. Но это не так. Мы не закрывались. Просто такого потока гостей, как обычно, не было, - рассказывает владелец хостела "Какаду" Татьяна Ермакова. - В марте-апреле в Хабаровске всегда проходят какие-нибудь соревнования, в прошлом году их отменили, и иногородние спортсмены не приехали. Чтобы привлечь людей, ввели скидки на проживание. Но какая-то активность пошла только в июле. И по итогам года мы, конечно, ощутили влияние пандемии на выручку. Отклонение от показателей 2019-го - процентов на 20 в минус.

В Сахалинской области некоторым из бизнесменов удалось заработать на самой пандемии, сдавая номерной фонд под обсервацию

Она отмечает, что во многом пережить напряженный этап помогла поддержка государства. Удалось получить материальную помощь на покупку антисептических средств и на выплату зарплат сотрудникам.

- Благодаря этому ситуация была не столь печальной и удалось быстро восстановиться, - говорит Ермакова. - И выплаты из федеральной казны получили, и город дал субсидию в 100 тысяч рублей. С шести до трех процентов снизили налоги по УСН. Такое решение приняли на уровне правительства Хабаровского края. За второй квартал мы вообще не платили, это называлось амнистия по налогам.

В зимние месяцы в хостеле снова затишье. Это время проводят с пользой: делают небольшой ремонт, обучают сотрудников.

Уменьшение потока туристов ощутили и те, кто занимается посуточной арендой квартир.

- Было страшно, мы чуть не плакали, глядя, как рушится в миг то, что ты создавал годами, - вспоминает хабаровчанка Александра Стрелец. - Но в июле, когда сняли ограничения, спрос повысился. В августе найти свободную квартиру было весьма трудно. У нас были туристы, которые приехали посмотреть Хабаровск вместо сорвавшейся поездки в Таиланд, просто, чтобы не сидеть дома. Так и говорили: "Эх... Мы ведь взяли путевки, и тут пандемия". А вообще, вся эта ситуация дала толчок к действию и открытию для себя новых видов предпринимательства.

"Выживали как могли"

В Сахалинской области с начала пандемии не ушел с рынка ни один из участников гостиничного бизнеса, хотя работать было непросто. Как рассказал "РГ" уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Коваленко, внутренний турпоток значительно сократился, в частности, из-за введения цифровых пропусков и обязательных справок для въезда в регион. Кому-то из бизнесменов удалось заработать на самой пандемии, сдавая номерной фонд под обсервацию, но на общую тенденцию это мало повлияло.

- С марта по август прошлого года выживали как могли, номера стояли пустыми. Спасали кредиты, - делится Сергей Губкин, управляющий одного из хостелов Южно-Сахалинска, рассчитанного на 34 постояльца. - Туризма практически не было. По цифровым пропускам в область пускали только на работу и к родственникам.

Летом посещать регион разрешили и туристам. Однако оформить соответствующий пропуск могли только местные операторы. Поэтому, например, московским или питерским компаниям было непросто отправить своих клиентов в Сахалинскую область. Им, по словам Губкина, приходилось хотя бы сутки проживания оформлять через дальневосточных коллег, чтобы те сделали пропуск.

- Помощь от государства? Два месяца нам выплачивали по десять тысяч рублей. На осень перенесли срок уплаты налогов. Но что толку? С отменой единого налога на вмененный доход наши расходы выросли. По ЕНВД за квартал мы платили 30 тысяч рублей, по упрощенной системе налогообложения сейчас отдаем 100 тысяч, - сетует управляющий.

Только 27 января нынешнего года туроператоры буквально выпросили у властей отмену документального подтверждения "ковидной чистоты" для приезжих.

- С начала 2021-го ситуация с внутренним туризмом понемногу стабилизируется, а значит, и гостиницам теперь стало легче. К нам приезжают жители других регионов покататься на лыжах, порыбачить, - подчеркивает Андрей Коваленко.